¿Por qué YouTube es la nueva televisión de los jóvenes?

Las nuevas tecnologías adquieren cada vez más adeptos y los jóvenes son el gran consumidor de este tipo de productos. Novedad, libre elección de contenido e interacción son los tres pilares inamovibles dentro de las exigencias del público joven.

El 72% de los jóvenes españoles reconoce ver más YouTube que la televisión (Getty Images)

La plataforma dedicada a compartir vídeos, YouTube, es la que más elegida para pasar el tiempo libre entre este sector de la población, un 72 % la prefieren respecto a la televisión tradicional, elegida por un 20 %.

La mayoría de los encuestados por la web de nuevas tendencias Cultture.com pone de manifiesto que aquello que más le convence para elegir qué medio elige es la posibilidad de elegir qué contenido ver (38 %) sin necesidad de ajustarse a aquello que ofrezca una cadena de televisión.

También valoran muy positivamente la capacidad de interactuar con otros usuarios casi a tiempo real (11 %) o incluso con la misma persona que ofrece el contenido.

Según los resultados, un 42 % de los encuestados asegura que no se ve volviéndose a enganchar a algún programa en televisión que le interese, frente a un 51 % que respondió afirmativamente a esta cuestión y a un 7 % que no sabía o no contestó.

Para realizar la encuesta, ha detallado la compañía, se ha preguntado a una base propia de datos de 8.000 usuarios españoles, hombres y mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, de los cuales han participado y respondido de manera válida 1.682 personas.