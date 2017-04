La madre de mellizos a los 64 años se defiende: ‘Soy víctima de una persecución’

Mauricia Ibáñez, la mujer de 64 años de Burgos que en febrero dio a luz a mellizos y que el pasado viernes perdió la tutela de los pequeños, dice sentirse víctima de una persecución. “Persecución, inquina y odio por parte de los Servicios Sociales de Burgos”.

Mauricia Ibáñez asegura que sufre una 'persecución' por parte de los Servicios Sociales de Burgos.

Así lo ha expresado en el Programa de Ana Rosa, en Telecinco, donde ha explicado que lleva desde el jueves pasado sin ver a los bebés.

Asegura Mauricia que su maternidad no es fruto de un capricho ni una irresponsabilidad. “Si yo no puedo y no estoy capacitada y no me encuentro bien física y psicológicamente, no tomo la decisión de tener otra fertilidad”, ha explicado. Y añade: “No es porque me quitaran a mi hija la mayor”.

Según cuenta, tiene en su haber informes piscológicos favorables y mantiene un enfrentamiento judicial con los Servicios Sociales de Burgos desde hace ocho años.

El pasado viernes trascendió la noticia de que a la burgalesa le habían retirado la tutela de sus mellizos recién nacidos. La gerente de Servicios Sociales de Burgos, Marian Paniego, alegó que se habían apreciado “indicadores de desprotección por desamparo”.

En el origen de la decisión, según el expediente, se encuentra un accidente casero. Una cuidadora que Mauricia tenía contratada por indicación de la Junta de Castilla y León asegura que a la madre se le calló la niña al suelo durante la madrugada. Ella lo niega todo y asegura que fue una negligencia de la cuidadora, que dejó a la bebé sobre una cama, lo que provocó la caída.

Mauricía Ibáñez tras haber dado a luz a sus bebés el pasdo mes de febrero.

La maternidad de Mauricia Ibáñez ha generado controversia desde el primer momento. A la edad del alumbramiento, 64 años, se suma que a Mauricia se fue retirada en 2014 la custodia de una hija anterior.

Entonces los Servicios Sociales alegaron aislamiento de la niña, deficiencias en su higiene personal, vestimenta inadecuada y absentismo escolar.