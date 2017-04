El AVE Madrid-Sevilla, interrumpido por un fallo eléctrico, no volverá a la normalidad hasta mañana

Un fallo eléctrico en ambas vías del tramo entre Adamuz y Alcolea a las 10,40 de la mañana ha provocado que los trenes -tanto de AVE como de larga distancia- dejaran de circular entre Madrid y Andalucía, según informa Renfe en su cuenta de Twitter.

Un fallo eléctrico ha interrumpido el servicio de trenes en ambos sentidos del trayecto Madrid-Sevilla (Cordon Press)

A las 11,30 de la mañana, los técnicos de Adif consiguieron restablecer la tensión eléctrica en una de las vías, por lo que los trenes han vuelto a operar, si bien permanecen los retrasos, debido a que únicamente pueden circular en un sentido. Renfe anuncia en un comunicado que el sistema no se reanudará con total normalidad hasta mañana, ya que Adif no podrá trabajar sobre la incidencia hasta que no finalice el servicio ferroviario de hoy.

Algunos viajeros se han quejado, en las redes sociales, de haber pasado más de una hora detenidos en distintas localidades. Una vez operativa la vía 2, se ha procedido a realizar el transbordo de los pasajeros de un tren a otro en plena vía; aunque eso ha permitido restablecer la circulación, al contar con una única vía para los dos sentidos, continúa habiendo retrasos estimados de 30 minutos de media.

A esta situación, se une que los usuarios de estos trenes se están viendo también afectados por una huelga en el servicio de catering y cafetería, convocada por los encargados del mismo, los trabajadores de Ferrovial Servicios, quienes reclaman una subida salarial.