El conmovedor mensaje de la hermana de Carme Chacón: 'Estaba en su mejor momento personal'

El reciente fallecimiento de la política socialista Carme Chacón ha emocionado al panorama político y a la sociedad española. Cientos de personas han querido dearle el último pésame a la que fue la primera mujer ministra de defensa que falleció el domingo pasado por una cardiopatía congénita.

Mireia Chacón, hermana menor de Carme, ha compartido en Instagram un mensaje de despedida, agradeciendo el apoyo y el cariño recibido en estos dos últimos días. "Gracias por las muestras de cariño: las políticas, las de los amigos, las espontáneas tan mágicas como ésta en el portal de su casa, las de sus votantes, fans, seguidores, socialistas.... A todos..Perdón por las llamadas no contestadas, aunque su pérdida no me deja hablar".

Las hermanas mantenían muy buena relación. (@mirechacon / Instagram)

La hermana de Carme, una odontóloga que vive en la localidad barcelonesa de Cervelló y es madre de tres hijos, ha acompañado a la publicación una imagen que muestra un mesaje escrito "Con cariño para la familia Chacón" rodeado por dos velas y unas flores rojas.

También ha tenido palabras para el hijo de su hermana asegurando que se hará cargo de él: "y cuidaré de él". La exministra de Defensa era madre de un niño de 8 años, Miguel, que tuvo con su expareja Miguel Barroso.

Mireia Chacón agradece las numerosas muestras de cariño. (@mirechacon / Instagram)

Recientemente las hermanas habían hecho un viaje con unas amigas a Cádiz donde no dudaron en compartir imágenes de la buena relación que mantenían pese a vivir separadas y tener unas agendas apretadas.

Por último, Mireia ha concluido: "Te quiero, Carme.... Eres muy grande, me has dejado muy sola. Intentaré ser la mitad de luchadora que tú".

El Ayuntamiento de Esplugues, la localidad natala de Carme Chacón en Barcelona, acoge desde hoy las cenizas de la exministra para que sus vecinos puedan rendirle también homenje. Chacón fue concejala de la localidad de 1999 a 2007, y su Consistorio ha decretado tres días de duelo oficial y próximamente celebrará un pleno extraordinario para honrar su figura.

