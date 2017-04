Hablamos con el embajador de Japón en España: ‘La visita de los Reyes fortalecerá más aún nuestra relación’

Desde julio de 2016 Masashi Mizukami es el Embajador del Japón en España. Conoce nuestra realidad desde sus estancias en Valladolid y Madrid como estudiante de español, y, con motivo de la visita de Estado de SS.MM. los Reyes a Japón, ofrece a ‘Tu Otro Diario’ una visión precisa de las actuales relaciones bilaterales.

1.- ¿Qué imagen se van a llevar SS.MM. los Reyes de España durante su visita?

Como saben todos ustedes, entre Japón y España existen excelentes relaciones de amistad y cooperación. La visita de SS.MM. los Reyes, obviamente es un gran acontecimiento que fortalecerá aún más dichas relaciones. Procuraremos que SS.MM. perciban en primera persona nuestro omotenashi. Este concepto se traduce a menudo como hospitalidad pero es mucho más. Es el empeño del anfitrión para que el huésped se sienta a gusto hasta en el más mínimo detalle. SS.MM. podrán disfrutar de la belleza de sakura, cerezos japoneses, y visitar lugares emblemáticos de nuestro país. Quizá el más destacado sea la prefectura de Shizuoka donde se halla el Monte Fuji, símbolo de Japón, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2013. Esta prefectura es famosa por la calidad de su té. De allí procede casi la mitad del té verde producido en Japón. Estoy seguro de que SS.MM. podrán apreciar los contrastes de modernidad y tradición que caracterizan a Japón, tanto como el afecto del pueblo japonés por España.

Masashi Mizukami lleva en España desde el año pasado (Embajada de Japón)

2.- El próximo año se cumplirá el 150 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, ¿en qué estado se encuentran actualmente?

Nuestras relaciones diplomáticas y comerciales se remontan al 12 de noviembre de 1868, cuando se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Japón y España. El próximo 2018 celebraremos el 150 aniversario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre los dos países. Desde entonces, ambos han mantenido una magnífica relación que llega hasta nuestros días. Japón y España han venido desarrollando una relación cada vez más estrecha y dinámica. En los últimos años el flujo de visitantes está creciendo entre ambos. Una buena noticia que nos honra y pone de manifiesto el creciente interés por la cultura, la lengua y la sociedad de los dos países. El 150 Aniversario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre Japón y España en 2018 es una gran oportunidad para fortalecer y profundizar aún más la relación de amistad entre Japón y España. Todos juntos, los españoles “amigos” de Japón y los japoneses “amigos” de España, queremos aprovechar esta gran celebración para estrechar aún más nuestras relaciones.

3.- Japón y España son dos potencias en materia científica y tecnológica, ¿existe colaboración bilateral en esta área?

Desde enero de 2011 existe un Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre nuestros dos países. Las áreas más desarrolladas en este acuerdo son hasta ahora: la nanotecnología, con diversos proyectos de investigación conjuntos; las energías renovables con destacados proyectos como las “ciudades inteligentes” (Smart Cities) o las investigaciones conjuntas en nanomedicina. Prueba de esta fluida cooperación es que el Premio Nobel de Física, Takaaki Kajita asistió en 2015 a la ceremonia de colocación de la primera piedra del Telescopio Cherenkov, en La Palma, donde colaboran el Centro de Investigación de Rayos Cósmicos de la Universidad de Tokio y el Instituto Astrofísico de Canarias.

4.- Las empresas españolas que quieren entrar en la tercera economía del mundo, ¿se encuentran con alguna dificultad?

El mercado japonés tiene fama de ser muy exigente, sobre todo en cuanto a calidad. Sin embargo, grandes firmas españolas se han instalado en Japón desde hace años con notable éxito: Inditex, Lladró, Loewe, Freixenet o Gestamp, y a ellas se están sumando medianas y pequeñas empresas de áreas como la restauración (Heladería Llaollao, Pastelería Mallorquina, Churrería San Ginés, etc.), pues la gastronomía española es muy apreciada en Japón. El consumidor japonés aprecia la seriedad de estas compañías y la calidad de sus productos. Los empresarios españoles interesados en abrir mercado en Japón pueden contactar con la sede en Madrid de JETRO (Japan External Trade Organization) que es el organismo encargado de facilita a las compañías extranjeras sus intercambios con Japón.

En la imagen, el embajador posa junto a un mapa de España (Embajada de Japón)

5.- ¿Cómo están las relaciones culturales entre ambos países?

Tenemos muy buenas relaciones en materia de investigación. Cada año, diez o doce jóvenes investigadores españoles son becados por nuestro Gobierno para desarrollar su labor en universidades japonesas. Con estos programas hemos recibido desde 1963 a más de 700 investigadores españoles. El interés por Japón es creciente en cerca de 30 universidades españolas se enseña idioma japonés. Y en seis de ellas se imparte Grado de Estudios japoneses: Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Sevilla, Oberta de Catalunya y Salamanca. Estas dos últimas y la de Granada también ofrecen estudios de máster sobre Japón. Además, la Universidad de Zaragoza tiene un Departamento de Historia del Arte de Japón e imparte una diplomatura en estudios jurídicos japoneses. Además, el interés popular por la lengua japonesa no deja de crecer entre los españoles. El año pasado se recibieron en España casi 1.200 solicitudes para examinarse de Noken, título oficial de lengua japonesa. A ello ha contribuido mucho el manga y el anime. Son manifestaciones culturales japonesas muy conocidas en España desde la infancia. Por eso, personas de todas las edades quieren disfrutar del manga y el anime en versión original.

6.- En 2016 visitaron España 473.000 turistas japoneses y se espera que la cifra aumente este año. ¿Qué les ofrecemos para que vengan?

Creo que España está de moda en Japón. Se dice que hay más academias de flamenco en Japón que en España.

Las tapas españolas son un fenómeno corriente en bares de Japón: jamón serrano, vinos españoles, paellas, etc. Los sabores españoles son tan habituales que la expresión “al ajillo”, ya es de uso corriente en japonés y hasta se venden sazonadores en polvo con este sabor. Todo ello contribuye a que los japoneses miren a España como uno de sus destinos favoritos porque en un solo país se halla una gastronomía tan variada como sus fiestas, costumbres, y monumentos, muchos de ellos Patrimonio de la Humanidad. Los japoneses apreciamos mucho el clima de España, tan cálido como el trato tan afectuoso de los españoles. Además, España es una potencia turística no sólo por sus atractivos sino por sus infraestructuras y organización. Como japoneses queremos aprender de la experiencia en turismo de los españoles.

7.- ¿Qué no debe perderse un español que quiera viajar a Japón como turista?

Japón es un país de contrastes, para todos los gustos. A los amantes de lo tradicional les sugiero que visiten nuestros principales castillos (Himeji, Matsumoto, etc.), templos (Kiyomizu, Sanjusangendo, Itsukushima, etc.) y palacios (villas imperiales de Kioto). A quienes les gusta la naturaleza, parajes tan emblemáticos como el Monte Fuji o la Bahía de Matsushima. Si buscan espiritualidad, que recorran los Caminos de Kumano o el Shikoku-Henro, rutas de peregrinación hermanadas con el Camino de Santiago. Además, hay muchas otras opciones: turismo de compras en grandes ciudades; turismo de aventura en Parques Naturales; turismo de idiomas para perfeccionar el japonés; turismo rural en aldeas históricas como Shirakawa-go o Gokayama, etc.

Para los aficionados al manga y el anime hay todo un circuito que se inicia en el Museo Ghibli pero hay muchos más destinos. Fíjese, cada vez que asistimos como Embajada a un salón del manga de los muchos que se celebran por toda España, en nuestro stand ofrecemos información turística de lugares reales que se mencionan en historias de manga o anime.

8- ¿Se está trabajando ya en atraer empresas y turistas para los Juegos de Tokio en 2020?

En los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, esperamos recibir muchos turistas extranjeros. Junto con el esfuerzo en promoción turística, estamos trabajando para mejorar los sistemas de acogida de visitantes: ofreciendo más información multilingües, estableciendo más puntos de wi-fi gratis, etc. En 2016, casi 92.000 españoles visitaron Japón. El vuelo directo Madrid-Tokio que se inauguró en octubre pasado permite que en poco más de 13 horas se llegue a Japón. El próximo 9 de mayo la Organización Nacional de Turismo de Japón (JNTO) abrirá oficina en Madrid. A través de esta oficina queremos ofrecer más información acerca del turismo hacia Japón. Las mejoras de infraestructuras turísticas y de transporte son constantes y se están orientando sobre todo a regiones periféricas del país con muchísimos atractivos hasta ahora poco conocidos. Además, existe un programa de “ciudades hospitalarias” para atletas extranjeros. Se trata de que ayuntamientos de todo Japón ofrezcan sus instalaciones a selecciones olímpicas de otros países participantes en Tokio 2020. El pintoresco municipio de Fujinomiya (Shizuoka) firmó en febrero pasado, un convenio con la Real Federación Española de Karate. Y se está en conversaciones desde los ayuntamientos de Nagasaki y Shizuoka con otras federaciones deportivas españolas.