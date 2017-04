Su flechazo con Ana Botella, su secreto para estar en forma... El expresidente Aznar revela su faceta más personal a Bertín Osborne

José María Aznar le reveló a Bertín Osborne su faceta más íntima durante su intervención en el programa 'Mi casa es la tuya', en la que el expresidente se mostró relajado, lejos de la solemnidad y la seriedad de la política. Aznar bromeó, jugó al fútbol, 'cocinó' una ensalada de tomate -tras admitir que los fogones nunca fueron lo suyo- y contó episodios de su vida privada que pocas personas conocían... hasta ayer.

José María Aznar desveló su faceta más personal (Telecinco)

En el aspecto personal, probablemente lo que más sorprendió fue cuando contó su flechazo con su mujer, la exalcaldesa de Madrid Ana Botella. Aunque fueron juntos a la universidad -ambos estudiaron Derecho- sus caminos nunca se cruzaron y fue en el viaje de fin de carrera cuando los dos coincidieron. Repararon por primera vez el uno en el otro en el avión que les trasladó de Estambul a Atenas. "Desde que la vi, dije 'Esta es mía, esta me la quedo'. De lo que no estaba seguro es de lo que pensaría ella. Luego me di cuenta de que ella pensaba lo mismo", bromeó el expresidente.

"Teníamos grupos diferentes y nunca jamás nos habíamos visto en la Facultad y yo llegué tarde, entré tarde en el avión, me senté a su lado, porque mi grupo ya se había colocado en otro sitio", contó en un vídeo grabado Ana Botella. Aznar explicó que se sentaron en asientos contiguos, separados por el pasillo del avión, y se pasaron el vuelo hablando.

Ana Botella y él tuvieron un flechazo y en tres días ya se comprometieron (Telecinco)

"Terminamos el viaje, regresamos a Madrid y esas cosas se notan enseguida. Mis padres me dijeron: 'A ti te ha pasado algo'. Ese mismo día la llamo, quedamos, nos vamos a almorzar y le digo: 'Oye tú te vas a casar conmigo'. Tres días llevábamos saliendo", confesó el expresidente, que aseguró que las cosas han ido "siempre rápido" en su vida y que, para su alivio, ella le dijo que sí.

Tenían entonces 22 años y las cosas muy claras. Querían casarse pero no tenían medios, así que los dos se pusieron a preparar oposiciones. Ana Botella, al Cuerpo Superior de Técnicos de Administración Civil del Estado y José María Aznar, a Inspectores Técnicos Fiscales del Estado.

"Le dije al director de la academia: 'Yo quiero sacar esto en un año, dígame qué es lo que tengo que hacer'. Y el tío me dijo: 'Nueve horas diarias, todos los días, sin descanso, tiene que dar seis vueltas al temario antes del ejercicio, mínimo'. Me puse a hacerlo y al cabo del año gané la oposición y Ana ganó su oposición, de una manera por cierto brillante, y a los 8 meses, 10 meses nos casamos, con 24 años y hasta hoy".

Cocinar no se encuentra entre las habilidades del expresidente (Telecinco)

Hasta hoy han pasado 40 años, tres hijos -José María, Ana y Alonso-, dos presidencias del Gobierno para José María Aznar (1996-2004), una Alcaldía de Madrid para Ana Botella (2011-2015), un atentado de ETA contra el expresidente, que salió ileso, y miles de momentos tristes y felices, como en cualquier familia.

Uno de los momentos más difíciles en lo personal ocurrió el 19 de abril de 1995 cuando ETA hizo estallar un coche bomba a su paso en Madrid, cuando aún era jefe de la oposición. "Fue un olor y una sensación espantosa, y lo primero que hice fue tocarme y comprobar que tenía brazos y piernas", relató. Salvó la vida, según confesó, gracias a que Francisco Álvarez Cascos le había mejorado el coche blindado que llevaba sin decírselo, porque él se negaba debido a que era muy caro. Su mujer desde casa y su hija desde el autobús escolar oyeron la detonación.

Aznar y Bertín lanzaron penaltis en el jardín del cantante (Telecinco)

Pero no fue ese el momento más doloroso para él. "El 11-M fue el peor día de mi vida", admitió, en alusión al atentado yihadista que el 11 de marzo de 2004 sacudió la capital y costó la vida, en total, a 192 personas.

En el capítulo de anécdotas, recordó cómo de joven llevaba melena "y me gustaba mucho ir a los guateques, era de salir y de enredar", dijo. También contó que se crió entre periódicos porque tanto su padre como su abuelo -que compartió colegio con Fidel Castro- fueron periodistas, que de niño quería ser como Di Stéfano, la estrella entonces del Real Madrid, con quien luego tuvo una estrecha relación.

Jose María Aznar desveló también sentirse orgulloso de ser una persona que "no deja indiferente a nadie", y contó que su ambición le viene de cuna. Desveló su secreto para mantenerse en forma ("Antes hacía 2.000 abdominales al día y ahora, entre 600 y 800"), y, como no es muy ducho en la cocina, le regaló a Bertín un aceite de oliva con el que aliñaron una ensalada de tomates que degustaron antes de lanzarse unos penaltis en el jardín de la casa del cantante.