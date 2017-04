La novia de Paco Sanz, el hombre de los 2.000 tumores: ‘Fue el amor de mi vida y ahora es el error de mi vida’

Lucía, la joven novia de Paco Sanz, el hombre de los 2.000 tumores que está siendo investigado por la presunta estafa de 250.000 euros que recaudaba para supuestos tratamientos, dice sentirse como ‘una víctima más’.

“Me siento súper estafada por ti. Tanto sentimentalmente como de todas las formas. Lo poco que yo tenía tú bien sabes que yo te lo daba”, se ha dirigido a él directamente.

La joven durante su entrevista en Telecinco. (Captura de pantalla de Telecinco)

En declaraciones al Programa de Ana Rosa, en Telecino, la joven ha contado que siente una gran decepción. “Para mí era la persona perfecta, una persona luchadora”. Confiesa que lo tenía idealizado y asegura que incluso habían hablado de tener un hijo juntos.

“Ni en los peores sueños podía imaginar que él era así. No sé si en algún momento de la relación me decía la verdad”.

Lucía ha desvelado también algunos detalles sobre su relación, como que no quería subir fotos con ella a las redes sociales porque aseguraba que si la gente le veía feliz no le enviarían dinero.

RELACIONADO: ¿Por qué dejan ahora en libertad al 'hombre de los 2.000 tumores', acusado de haber estafado 250.000 euros?

Frente a quienes desconfían de que ella haya podido también lucrarse la joven explica que la suya era una relación a distancia, él en Valencia y ella en Sevilla, y que cuando hablaban a ella también le detallaba lo que supuestamente le costaban los tratamientos.

Paco Sanz durante en el momento de su detención. (EFE)

La joven, que insiste en su completa inocencia, ha provechado su intervención televisiva para mandar un mensaje a quien fuera hasta hace poco su pareja:

“Lo último que me esperaba de ti era esto. Si de verdad lo has hecho, pide perdón porque has hecho mucho daño a muchas personas”.

Paco Sanz fue arrestado el pasado 9 de marzo acusado de estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales, a través de la "Asociación Paco Sanz para la investigación del Síndrome de Cowden" con la que pedía ayuda para su tratamiento desde 2010.

RELACIONADO: Habría estafado con su enfermedad a numerosos personajes conocidos

Según la investigación, Paco Sanz exageraba su diagnóstico médico y hacía creer a sus víctimas que padecía una enfermedad terminal con una esperanza de vida muy corta, explica la Policía en un comunicado.

A través de las redes sociales, la organización de eventos y publicación de libros, con el apoyo de personas populares, recaudó 250.000 euros que habría utilizado para su lucro personal y para el mantenimiento de un alto nivel de vida.