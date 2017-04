El primer ministro de Gibraltar acusa a España de comportarse 'como un matón'

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha asegurado este lunes que "pagar" el 'Brexit' con el Peñón supondría permitir a España que se comportara "como un matón", al tiempo que ha cargado contra el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, al que ha equiparado con un "marido cornudo" que "paga" con sus hijos la separación de su esposa.

Picardo ha arremetido contra España en plena controversia por el esatus de Gibraltar tras el 'Brexit'.

"No vamos a ser una víctima del Brexit, ya que no somos los culpables del Brexit: nosotros votamos a favor de permanecer en la Unión Europea, por lo que pagarlo con nosotros es permitir a España comportarse como un matón", ha asegurado Picardo, en una entrevista concedida a Reuters. "Esto es un claro acoso español", ha añadido.

Picardo también se ha referido al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, a quien ha censurado por haber concedido a España derecho a veto en relación a Gibraltar cuando Reino Unido cierre el acuerdo con la Unión Europea para la salida del bloque.

"El señor Tusk, que se ha dado a usar las analogías del divorcio y la petición de divorcio, se está comportando como un marido cornudo que lo está pagando con los niños", ha asegurado Picardo. "El modo en que se ha comportado el Consejo Europeo al permitir a España señalar a Gibraltar de esta forma negativa es de verdad bastante dañino", ha explicado.

El ministro principal de Gibraltar ha asegurado que el Gobierno de España está intentando intimidar al Peñón y que la Unión Europea está permitiendo que ese acoso se produzca. En su opinión, la Unión Europea debería retirar la referencia a Gibraltar de sus directrices de negociación con Reino Unido, teniendo en cuenta que votó a favor de continuar en el bloque comunitario.

"La retirada de esa referencia sería una señal de buena fe y buena voluntad", ha subrayado. Preguntado directamente sobre si cree que el Peñón es ahora una "astilla" en la mesa de negociación de Reino Unido, Picardo ha negado que sea así. "La última vez que miré hacia esta monolítica roca mía y del pueblo de Gibraltar no me parecía una astilla y no lo va a ser en ninguna mesa", ha afirmado.