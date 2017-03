Sanidad retira 18 medicamentos por poca fiabilidad

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha anunciado que suspenderá la comercialización en España de 18 medicamentos después de que una inspección a nivel europeo haya constatado la poca fiabilidad de los ensayos clínicos previos a su autorización. No obstante, aclaran que sólo 6 se encontraban comercializados en este momento.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, en sus siglas en inglés) ha recomendado que se proceda a la suspensión de los medicamentos afectados por estos estudios en base a su poca fiabilidad, pese a que no hay evidencia de falta de eficacia o efectos perjudiciales en los medicamentos ya autorizados que desarrollaron sus estudios en este sitio.

La suspensión de los medicamentos no afecta a los tratamientos de los pacientes (GTRES).

La AEMPS reconoce que en todos los casos "hay comercializados otros medicamentos con el mismo principio activo y forma farmacéutica en España", por lo que la suspensión no afectará al tratamiento de ningún paciente.

"Los pacientes tratados con cualquiera de los medicamentos afectados no tienen necesidad de interrumpir el tratamiento hasta que su médico lo sustituya por otro", ha destacado.

LOS MEDICAMENTOS RETIRADOS

En concreto, la medida afecta al tadalafilo de Aurovitas en dosis de 5, 10 y y 20 miligramos; el amlodipino/valsartán de Aurobindo, en dosis de 5/160 y 10/160 miligramos; la hidroxizina de Qualigen; el bupropion de Sandoz, en dosis de 150 y 300 miligramos; el naproxeno de Aurobindo, de 250 y 500 miligramos; el ácido omega 3 de Strides; la betahistina de Bluefish, de 8 y 16 miligramos; el perindopril/indapamida de Combix, en dosis de 2/0,625, 4/1,25 y 8/2,5 miligramos, y el amlodipino/valsartán de Aurovitas, en dosis de 5/160 y 10/160 miligramos.

Algunos de los medicamentos involucrados en el arbitraje ya tenían estudios alternativos de bioequivalencia que permiten su mantenimiento en el mercado.

Aquellos medicamentos afectados, aun no autorizados pero que se encuentran en evaluación, no serán autorizados hasta no disponer de estudios de bioequivalencia alternativos.