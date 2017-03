Ivanka Trump, aún más poderosa tras lograr un puesto oficial en la Casa Blanca

Ivanka Trump es, cada vez más, una pieza indispensable en la nueva Administración de Estados Unidos. La hija predilecta del presidente, Donald Trump, ha pasado de ser su sombra durante la campaña presidencial a tener despacho en la Casa Blanca y, ahora, un puesto oficial.

Según informa el diario The New York Times, Ivanka será ‘asistente especial del presidente’, aunque no percibirá ninguna remuneración por esta labor.

Ivanaka Trump será 'asistente especial del presidente', confirmando su peso en la Casa Blanca. (Getty Images)

El nombramiento no hace sino dar carta de naturaleza al papel que ya venía desempeñando como asesora. No en vano se la ha podido ver junto a su padre en las reuniones con la canciller alemana, Angela Merkel, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, o incluso sentada a la mesa del Despacho Oval.

Ivanka Trump estuvo presentes durante los encuentros con Merkel en Estados Unidos. (Getty Images)

Se trata también de responder a las críticas de quienes veían un problema su presencia con un despacho en la Casa Blanca sin un cargo.

“Escuché las preocupaciones que algunos tenían con mi deseo de aconsejar al presidente cumpliendo todas las normas éticas, por ello voy a servir como empleada sin cobrar en las oficinas de la Casa Blanca, estaré sujeta a las mismas reglas que cualquier otro empleado federal”, explicó ella misma en un comunicado

Ivanka desempeñará así una función similar al que ya ostenta su marido, Jared Kushner, quien ya trabaja como asesor sin sueldo del presidente.

Ivanka no quiso faltar a la cita con la canciller alemana. (Getty Images)

El New York Times recuerda que no es usual en un presidente de Estados Unidos dar este protagonismo a su familia, menos aún nombrarles en cargos oficiales. Se trata además de una práctica no exenta de polémica. Sin embargo, cuando en el caso de Jared Kushner se consultó al Departamento de Justicia si se estaban violando las leyes federales contra el nepotismo éste concluyó que no eran aplicables a la Casa Blanca.

“El servicio de Ivanka como funcionaria no remunerada promueve nuestro compromiso con la ética, la transparencia y el cumplimiento”, ha resaltado un portavoz de la Casa Blanca.

Hay en este caso un cambio de opinión de la propia Ivanka, quien desde un principio dijo que no estaba entre sus planes incorporarse a la primera línea de la política y ha negado cualquier interés en trabajar en la Casa Blanca.

Lo cierto es que Ivanak Trump viene ejerciendo desde el principio como ‘primera dama en funciones’ frente al discreto papel que está desempeñando la actual esposa de Donald Trump, Malania Trump, quiwen reside en Nueva Rok con su hijo.