En España se escucha un 30 por ciento más de música clásica que en los demás países

Los españoles consumen de media un 30,84 por ciento más de música clásica que el resto del mundo, según muestran los datos de Spotify sobre consumo de este género en España.

El compositor de música clásica más célebre en España es Johann Sebastian Bach, seguido por Ludovico Einaudi, Wolfgang Amadeus Mozart, Frédéric Chopin, Ludwig van Beethoven, Antonio Vivaldi, Max Richter, Giacomo Puccini, Philip Glass y Giuseppe Verdi.

Ludovico Einaudi es el intérprete más escuchado de este género. (GTRES)

En cuanto a los intérpretes más escuchados de este género, encabeza la lista el italiano Ludovico Einaudi. Le siguen Max Richter, Dustin O'Halloran, Ólafur Arnalds, Nils Frahm, Luciano Pavarotti, Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, Goldmund y Herbert von Karajan.

Asimismo, Einaudi también acapara los cuatro primeros puestos de las canciones más escuchadas, con 'Nuvole Bianche', 'Una Matti', 'Elegy For The Arctic' y 'Divenire'. A ellas se suman en el top 10 'Departure (Home)', de Max Richter; 'Because This Must Be' y 'Ambre', de Nils Frahm; 'Adagio for Strings, Op. 11', de Samuel Barber; 'The Heart Asks Pleasure First/The Promise', de Michael Nyman; y 'Edit', de Ludovico Einaudi.

En cuanto al perfil del oyente, destacan los varones de entre 45 y 54 años, al que sigue mujer de entre 35 y 44 años, mujer de entre 45 y 54 años, varón de entre 35 y 44 años y varón de más de 55 años.