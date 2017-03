Más de 350 millones de personas serán víctimas del estrés por calor en 2050

Se espera que las muertes relacionadas con el calor extremo sigan aumentando, incluso si la mayoría de las naciones pueden contener el calentamiento global a niveles acordados, según un nuevo estudio publicado, este 27 de marzo, en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Las naciones que apoyan el Acuerdo de París de 2015 se han comprometido a limitar el calentamiento global a menos de 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Sin embargo, eventos de calor extremo se dar cada vez más a medida que el límite de 2 grados Celsius se aproxima, según los investigadores.

Un análisis de 44 de las 101 "megaciudades" más pobladas mostró que el número de ciudades que sufren estrés por calor se duplicó con 1,5 grados Celsius de calentamiento, informaron los investigadores. Esa tendencia podría exponer a más de 350 millones de personas adicionales al estrés por calor en 2050, si la población continúa creciendo según lo esperado, dijeron los autores del estudio.

El número de ciudades que sufren estrés por calor se ha duplicado (GTRES).

En palabras del investigador principal, Tom Matthews, climatólogo en la Universidad John Moores de Liverpool: "A medida que el clima se calienta, el número y la intensidad de las olas de calor aumenta". "La investigación ha demostrado que podemos esperar aumentos aún mayores a medida que el clima continúa calentándose", explicó Matthews.

Incluso si el calentamiento global se detiene en los objetivos de París, las megaciudades de Karachi (Pakistán) y Kolkata (India) podrían enfrentar condiciones anuales similares a las mortales olas de calor que se apoderaron de esas regiones en 2015.

MÁS DE 3.200 MUERTOS POR OLAS DE CALOR

Durante las olas de calor de 2015 en esas zonas, alrededor de 1.200 personas murieron en Pakistán y más de 2.000 murieron en la India.

Estas olas de calor son particularmente amenazantes para las grandes ciudades que contienen gran cantidad de asfalto absorbente de calor y hormigón, sin mencionar las enormes poblaciones, dijo Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Americana de Salud Pública.

RELACIONADO: Los años con más olas de calor en España han sido 2015, 2003 y 1991

La mayoría de las ciudades de los Estados Unidos han puesto en marcha planes de respuesta para hacer frente a las olas de calor", explicó Benjamin. "Dicho esto, todavía tenemos un número inaceptable de muertes prematuras relacionadas con las olas de calor".

RELACIONADO: Los seres humanos desencadenaron el calentamiento global hacia 1830

Para examinar el impacto del calentamiento global en el estrés térmico humano, los investigadores usaron modelos climáticos y observaron cómo el cambio de temperatura global podría afectar las proyecciones de estrés por calor en las ciudades más grandes del mundo.

Los investigadores concluyeron que es probable que haya más superficie de tierra expuesta a estrés térmico peligroso. También señalaron que las áreas que ya experimentan estrés por calor tendrán ondas de calor más frecuentes y más largas.