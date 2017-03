Hugo Sellés, 'reinventando' la música desde Copenhague con un disco único e insólito por el que acaba de recibir la medalla de plata en los Global Music Awards

'The Lonely Traveller' es un disco en el que aúna, sin dejar de lado el perfil clásico que Hugo Sellés empezó a cultivar con seis años, una gran diversidad de géneros y estilos musicales: rock progresivo de Pink Floyd, pinceladas del jazz más contemporáneo de Pat Metheny o Chick Corea, y música experimental al estilo de Mike Oldfield.

"No me gusta encasillarme dentro de un estilo. Sí, es cierto que tengo una base de clásico y de hecho, en ese camino he enfocado mis estudios. Pero disfruto escuchando otros géneros y haciendo incursiones en ellos. Psychic Equalizer es la muestra más clara de esto”, nos dice.

Hugo Sellés, en una imagen promocional de su disco (Marcos F. Aldaco)

Becado cinco veces por la Fundación Botín de Santander y por la Warner Music Spain; y con numerosos galardones internacionales a sus espaldas, que se suman a este nuevo logro excepcional, en los Global Music Awards, Hugo da un soberbio paso al frente con esta apuesta con la que triunfa en Dinamarca: un álbum visual, único e insólito que podría haber sido compuesto para una película. Un mundo, el del cine, que tampoco le es ajeno como ya demostró firmando las partituras de dos premiados documentales: ‘En Los Brazos de la Luz’ y ‘Susurros’, de Marcos F. Aldaco, director de Adrift, el videoclip de presentación de The Lonely Traveller.

"Creo que es sin duda mi mejor trabajo hasta la fecha, es toda una conquista a muchos niveles", explica, orgulloso de su obra, que le ha dado muchas alegrías – la última la de los premios que le han señalado en San Diego, California - y algún quebradero de cabeza: "Recuerdo el día en que el estudio de grabación se inundó por una tubería rota en el sistema de calefacción"...

Hugo Selles, el virtuoso de 29 años que va siempre a la búsqueda de un sonido de gran calidad, explota su técnica pianística al máximo, mezcla estilos que nos dejan con ganas de más y consigue que todas las notas convivan de forma natural. Lo vemos en The Lonely Traveller, una ambiciosa apuesta sonora, pero también un potente mensaje a favor de los derechos humanos. Una declaración que nos toca a todos -cada canción se acompaña de un texto poético- que nos hace protagonistas, aunque sea su historia -quizá autobiográfica. Un viaje por la vida -desde la adolescencia a la madurez- en el que descubre la falta de justicia y equidad, lidia con la soledad, vence dudas, afronta retos y abraza la belleza del amor verdadero. Todo un recorrido que nos dice, con música, que cada ser humano es valioso y merece una vida digna.

Esta es la portada del disco 'The Lonely Traveller', que presentará el 23 de Julio en Madrid (César del Pozo)

Hugo, que en la actualidad reside en Copenhague, donde compagina sus estudios de más alto grado en interpretación pianística con su actividad como concertista y como compositor, acaba de regresar de Australia, donde ha ofrecido una serie de conciertos con otros dos de sus múltiples proyectos, y el 23 de Julio presentará 'The Lonely Traveller' ('El viajero solitario') en la sala Clamores de Madrid.

"En Dinamarca apoyan muchísimo la música nacional. Creo que ese es el gran problema de España. Calidad no falta y proyectos originales e interesantes, tampoco", asegura Hugo Sellés, que sostiene que aunque pueda resultarle difícil en el plano personal vivir lejos de casa, "si quieres evolucionar necesitas viajar, abrir tu mente, conocer y aprender de otras culturas y músicas”.

'The Lonely Traveller', grabado y mezclado por India Hooi en la Real Academia Danesa de la Música, ha reunido el trabajo de músicos de diversas nacionalidades, destacando entre ellos a Quico Duret, reconocido guitarrista en la escena rock española.

El álbum se puede adquirir en formato digital a través de iTunes, Bandcamp, Amazon y Apple Music.