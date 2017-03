Cuatro de cada 10 Erasmus que estudia en España quieren quedarse a trabajar

El 39% de los Erasmus que decide estudiar en España quiere quedarse a trabajar, frente a un 30% que prefiere regresar a su ciudad de origen para encontrar su futuro laboral, según una encuesta realizada por ESN Spain y Uniplaces.es.

El informe también destaca el 28% de los consultados piensa que será capaz de encontrar un empleo en España relacionado con la carrera que han estudiado. Asimismo, señala que Madrid, Barcelona y Valencia son las ciudades en las que los jóvenes extranjeros ven más posibilidades de encontrar un trabajo.

Las expectativas salariales que contemplan los jóvenes erasmus no son muy elevadas. (GTRES)

ENCONTRAR TRABAJO EN ESPAÑA ‘NO ES FÁCIL’

En cualquier caso, según la encuesta, el 44% de los Erasmus afirma que no ha buscado trabajo en España porque considera que "no es fácil". Un 24% afirma que ha buscado empleo y no ha encontrado nada, y sólo un 6% ha logrado encontrar empleo.

Sin embargo, un 27% de los consultados piensa que los jóvenes españoles están sobrecualificados para acceder al mercado laboral, puesto que los empleos en España son "de baja calidad y están mal pagados". Además, creen que en España hay demasiados universitarios en comparación con otros países de la Unión Europea.

Con respecto a las expectativas salariales que contemplan los jóvenes erasmus no son muy elevadas ya que el 43% cree que el sueldo de su primer empleo al salir de la Universidad será entre los 10.000 y los 15.000 euros al año. Según el INE, el salario más frecuente en España ronda los 16.500 euros brutos al año.