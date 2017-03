Los padres obligados a dar a su hija en adopción por ser 'demasiado ancianos': 'No vamos a renunciar'

Gabriella y Luigi De Ambrosis, la pareja a la que la justicia italiana ha obligado a dar en adopción a su hija de siete años por considerarles demasiado ancianos para ser padres, se ha mostrado desolados ante la prensa italiana y su caso ha provocado un acalorado debate en el país.

En declaraciones al Corriere della Sera y ante la decisión del juez de Turín que acaba de decidir dar a la pequeña en adopción, dicen no entender nada y reclaman su derecho a "darle nuestro amor".

"Los peritos del Tribunal dicen que no soy un padre indigno, que no tengo enfermedades que me impidan cuidar de mi hija, que la edad no importa", reclama Luigi De Ambrosis.

Gabriella y Luigi De Ambrosis concibieron a su hija fruto de un proceso de fecundación in vitro realizado en el extranjero cuando ella tenía 56 años y él 68. Sus problemas se remontan a 2011 cuando un tribunal de menores decidió retirarles la custodia de la pequeña por abandono por la denuncia de una vecina que alertó de que la había visto abandonada en un coche.

Su padre siempre defendió que la había dejado allí mientras bajaba la compra y, de hecho, fue absuelto de los cargos de abandono, pero ya entonces se les consideró demasiado mayores para hacerse cargo de la niña.

La sentencia que ahora dicta el juez permite que pueda ser definitivamente adoptada.

“No soy abogado y en este momento no sé lo que podemos hacer, pero lo que sé es que no alzamos la bandera blanca. No vamos a renunciar”.

