Bob Dylan no acudirá a recoger el Nobel de Literatura, ¿sabes por qué?

El cantante Bob Dylan no acudirá en diciembre a Estocolmo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura debido a la existencia de "otros compromisos previos", según ha anunciado la Academia Sueca.

La academia ha confirmado que ha recibido una carta del propio Dylan en la que aduce como justificación la existencia de esos compromisos para "no acudir en persona" a la ceremonia, tal y como recoge Europa Press de diversos medios suecos.

"El cantante subrayó una vez más que se siente muy honrado por este galardón, deseando poder recibir el premio en persona", ha apuntado la academia en un comunicado.





Bob Dylan no acudirá a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura. (GTRES)



No es la primera vez que el cantante falta a una entrega de premios. Cuando, en 2007, al compositor de "Blowin' in the wind" (Minnesota, EEUU, 1941) le concedieron el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, el trovador no acudió al Teatro Campoamor de Oviedo para recoger el galardón porque se encontraba en Omaha para ofrecer el último concierto de su gira de otoño por Estados Unidos.

RELACIONADO: Un Nobel atípico para el gran poeta del folk y el rock

Tampoco un año más tarde, cuando se hizo con el Premio Pulitzer, que otorga la universidad neoyorquina de Columbia, el de Minnesota se personó a recogerlo sino que delegó en uno de sus hijos, el cineasta Jesse Dylan.

Bob Dylan ha sucedido en el Nobel a Svetlana Alexiévich, la ganadora del Premio Nobel de Literatura el pasado año.

Los otros últimos ganadores del Premio Nobel de Literatura han sido Patrick Modiano (2014, Francia), Alice Ann Munro (2013, Canadá) Mo Yan (2012, China), Tomas Tranströmer (2011, Suecia), Mario Vargas Llosa (2010, Perú, España), Herta Müller (2009, Rumanía, Alemania), Jean-Marie Gustave Le Clézio (2008, Francia, Mauricio), y Doris Lessing (2007, Reino Unido).