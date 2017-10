¿Irá Bob Dylan a recoger el Premio Nobel de Literatura?

Cuando, en 2007, al compositor de "Blowin' in the wind" (Minnesota, EEUU, 1941) le concedieron el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, el trovador no acudió al Teatro Campoamor de Oviedo para recoger el galardón porque se encontraba en Omaha para ofrecer el último concierto de su gira de otoño por Estados Unidos.

Tampoco un año más tarde, cuando se hizo con el Premio Pulitzer, que otorga la universidad neoyorquina de Columbia, el de Minnesota se personó a recogerlo sino que delegó en uno de sus hijos, el cineasta Jesse Dylan.





Vista de los álbumes, 'Blonde on Blonde' (i), 'At Budokan' (c) y 'Another side of Bob Dylan' (c), del galardonado con premio Nobel de Literatura 2016 (EFE)



Aquel 29 de mayo de 2008, Robert Zimmerman, que así se llama Dylan, no se subió a ningún escenario, pero sí lo hizo un día antes y un día después, cuando, dentro de su tour por Europa, llevó su música a la ciudad danesa de Dinamarca y a la noruega de Stavanger.

Ahora que, contradiciendo todas las quinielas de favoritos aunque él "sonaba" desde 2007,le acaban de conceder el Nobel de Literatura, Dylan está nuevamente en pleno tour por su país natal. Una gira que, según su sitio web oficial, tocará a su fin en Fort Lauderdale (Florida) el próximo 23 de noviembre.

Ningún evento programado con anterioridad debería, a priori, impedir la presencia de Dylan en Estocolmo el próximo 10 de diciembre, cuando la Academia sueca le entregará oficialmente el Premio Nobel de Literatura "por crear nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense".

En fechas anteriores a la concesión del Príncipe de Asturias y el Pulitzer, el compositor de himnos como "The times they are a-changin'" o "Lay Lady Lay", dejó por escrito en sus "Crónicas" (2004) la "peculiar" experiencia de una ceremonia a la que sí acudió en 1970, cuando le hicieron doctor "honoris causa" por la Universidad de Princeton.

Pese a que reconoce que le "sería útil" el reconocimiento, el "ponente" del acto encendió la "furia" de Dylan al referirse a él como la "auténtica expresión de la conciencia inquieta y militante de la América joven".

"Estaba tan enfurecido que me entraron ganas de pegarme un mordisco", rememora Dylan sobre su reacción ante aquellas palabras, que, dice, podrían haberse sustituido por "detalles sobre su música".

El pasado 13 de octubre, el premiado actuó en Las Vegas poco después de conocerse la gran noticia, aunque Dylan prefirió no hacer referencias a lo ocurrido según informa el diario The Guardian. No obstante, su cuenta oficial de Twitter (@bobdylan) sí se hizo eco del galardón recibido. Además retuiteó el mensaje que el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le dedicó a modo de felicitación.

REVALORIZADO EN SPOTIFY

Desde que se conoció la noticia, el primer músico en ganar el Premio Nobel de Literatura se ha posicionado como uno de los artistas más escuchados en la plataforma 'online' Spotify.

Concretamente, las escuchas de canciones del artista norteamerciano han crecido un 512% desde entonces y solamente la canción 'Like a rollin stone' ha aumentado un 258% sus reproducciones en todo el mundo.

"Hasta ahora, Bob Dylan ha acumulado más de 700 millones de escuchas en Spotify y mensualmente le escuchan alrededor de 4 millones de usuarios", aseguran de la plataforma, que puntualizan que los minutos escuchados equivalen a 5.040 años de música.

Además, sus canciones aparecen en un total de 14 millones de listas de reproducción de los usuarios de la plataforma y 'Spotify' ha creado su propia lista (titulada 'This is: Bob Dylan') con algunos de los temas de Dylan para "conmemorar el acontecimiento".