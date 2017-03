Un estudio muestra que las ecografías pueden ayudar a diagnosticar el cáncer de mama

Para alcanzar estos resultados, publicados en 'The Journal of the National Cancer Institute', los expertos analizaron a 2.809 mujeres de Estados Unidos, Canadá y Argentina que tenían senos densos y factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama.

Durante más de tres años, se sometió a las participantes a mamografías y ecografías, detectando en total 111 casos de cáncer de mama, el 80 por ciento de los cuales eran invasivos. En este sentido, los científicos comprobaron que las mamografías y las ecografías descubrieron aproximadamente el mismo número de tipos de cáncer.

Ahora bien, las primeras detectaron mejor el carcinoma ductal in situ (CDIS), el tipo más común de cáncer de mama no invasivo, mientras que con las ecografías se detectaron mejor los cánceres invasivos aunque, tal y como han reconocido los expertos, mostraron más falsos positivos.

Por todo ello, los expertos han sugerido la importancia de complementar ambas pruebas porque, además, puede hacer que disminuya el número de biopsias que se realizan cada año para detectar un posible caso de cáncer de mama.