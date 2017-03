Cocineros sacan los mejor de sus fogones para 850 comensales sin recursos

Paté de perdiz, esta ha sido la tapa que el chef madrileño Javi Estévez del restaurante La Tasquería (nominado a cocinero revelación 2015), ha preparado para esta cena organizada por la "Compañía de las Obras" (que agrupa a nueve instituciones de acción social) en el Palacio de Congresos de Madrid.

"Tenía que traer algo que tuviera que ver con mi tipo de cocina, pero tiene un poco de trampa porque lo elaboramos con higaditos de pollo para que se lo coman sin miedo. Quería que pudieran probar algo a lo que no estén acostumbrados", ha contado a Efe el cocinero experto en casquería.

Con su plato, Estévez ha participado en la composición de un cóctel de 25 tapas (300 por cocinero), más cuatro cortadores de jamón; y un menú posterior de tres platos y postre. Un auténtico festín gastronómico destinado a centenares de personas sin recursos que, como único objetivo, tenían el celebrar la Navidad junto a los voluntarios que le ayudan el resto del año.

Así, y según ha reconocido Ettore Pezzuto, presidente de la "Compañía de las Obras", sus invitados salen de la cena "sin creérselo".

Los cinco sentidos de estas personas se han centrado en disfrutar de creaciones como huevos con baño de oro, steak tartar con carne gallega, caballa semiahumada con compota de tomate, ahumado de atún con caramelo de soja o huevos trufados.

"Son unas fechas muy especiales, estamos más sensibles e intentamos poner toda la pasión para que puedan disfrutar de una noche mágica. Hoy nos tiramos a la piscina y llevamos una sardina ahumada con toques de remolacha y yogurt", ha descrito el cocinero catalán Quim Casellas, poseedor de una estrella Michelin en su restaurante Casamar de Llafranc, Gerona.

Con la "misma intensidad o más" que imprime a su cocina día a día desde su restaurante Sacha de Madrid, el cocinero Sacha Hormachea ha optado sin embargo para "Te invito a cenar" por un "perrito caliente sin pan" con la intención de que tanto los "niños pequeños como los grandes" se "diviertan".

"Siempre pones pasión, pero en este caso se puede poner más, aunque con una intensidad de sensibilidad diferente. Aquí sabes que vas a percibir mucho más de lo que das", ha matizado sobre su presencia, por segunda vez, en "Te invito a cenar".

Aunque para Hormaechea estar esta noche junto a estas 850 personas también es para él un alimento "para el alma, para el corazón, para el cerebro" y para "entender" lo que les "rodea". "Nosotros podemos, ahora que tenemos voz, reivindicar muchas cosas y aquí aprendemos a reivindicar muchas más", ha puntualizado.

Mientras los asistentes llegaban, el embajador mundial del jamón ibérico, Florencio Sanchidrián, tocaba su particular melodía con aromas que atraían tanto a pequeños como a mayores.

"Aquí no podía faltar el astro de la gastronomía, sin duda. El jamón -ha expresado- lo he elegido yo y he intentado coger el mejor. Lo he mimado".

Tras el cóctel, personas de todas las edades, religiones y razas han pasado al comedor organizado, donde parte de los 700 voluntarios han ido sirviendo la sopa de cebolla, el juego de pescado y verdura, el roast beef y las texturas de tiramisú de esta cena en la que la diversión ha estado no sólo en los platos, sino en la música y los espectáculos también organizados.

Y así se ha celebrado este "Te invito a cenar", una noche "mágica" en la que cocina y solidaridad una vez más han protagonizado la Navidad.