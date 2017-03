La hepatitis C, ligada a un mayor riesgo de Parkinson

Según concluye un estudio publicado este miércoles en la edición digital de 'Neurology', la revista médica de la Academia Americana de Neurología: "Hay muchos factores que juegan claramente un papel en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson, incluyendo factores ambientales", ha comentado el autor del estudio, Chia-Hung Kao, de la Universidad Médica China en Taichung (Taiwán).

Este estudio en todo el país, utilizando la Base de Datos Nacional de Investigación de Seguros de Salud de Taiwán, sugiere que la hepatitis causada específicamente por el virus de la hepatitis C puede elevar el riesgo de desarrollar la enfermedad. No obstante, los expertos reconocen que se necesita más investigación para determinar este vínculo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que de 130 a 150 millones de personas tienen hepatitis C en todo el mundo. Aunque la hepatitis C puede provocar una enfermedad grave, muchas personas tienen pocos síntomas y no se dan cuenta que poseen el virus, especialmente al principio.

Las transfusiones de sangre eran la causa más común

El virus se transmite por compartir agujas, lesiones con agujas en los proveedores de atención de salud y durante el nacimiento de madres infectadas. En Taiwán, durante el tiempo del estudio, las transfusiones de sangre eran la causa más común del virus.

El análisis incluyó a 49.967 personas con hepatitis y 199.868 personas sin hepatitis, ubicando a los que padecían el virus en tres grupos: las personas infectadas con el virus de la hepatitis B (71 por ciento), con hepatitis C (21 por ciento) y los que tenían ambos virus (8 por ciento).

Los participantes fueron seguidos durante una media de 12 años y entre los que tenían hepatitis, 270 desarrollaron la enfermedad de Parkinson, incluyendo 120 personas con hepatitis C. Entre los que no estaban infectados con el virus de la hepatitis, 1.060 desarrollaron la enfermedad de Parkinson.

Una vez que los investigadores controlaron factores como la edad, el sexo, la diabetes y la cirrosis, encontraron que las personas con hepatitis C presentaban casi un 30 por ciento más probabilidades de desarrollar la enfermedad de Parkinson que aquellas sin hepatitis.