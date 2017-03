Madrid vuelve a activar las restricciones de tráfico por alta contaminación

A través de una nota de prensa, el Ayuntamiento ha informado que dos estaciones de una misma área de la ciudad han rebasado los 200 microgramos por metro cúbico durante tres horas consecutivas que es el que fija el protocolo como tope para activar el primer escenario contra la contaminación, tras ser el segundo día consecutivo en alcanzar estos datos.

El Ayuntamiento recomienda, además, la utilización del transporte público.

Si el episodio de contaminación se agudiza o se mantiene en el tiempo, el Ayuntamiento se vería obligado a aplicar medidas graduales y más restrictivas. El siguiente nivel, el ESCENARIO 2, implicaría la restricción de aparcamiento en zona SER para los no residentes.

En este caso, al ser la primera fecha posible el viernes 25, por lo tanto festivo, no se aplicaría esta medida a no ser un día activo del servicio, aunque se recomendaría no desplazarse en el interior de la M30 o almendra central en vehículo privado.

El Ayuntamiento de Madrid activa también las medidas de información a la ciudadanía tanto de activación del protocolo como de las restricción de velocidad a través de los distintos canales municipales de comunicación disponibles (web municipal, paneles informativos tráfico y DGT, CRTM/EMT, Renfe Cercanías, gabinete de tráfico, Emergencias Madrid y redes sociales, entre otros).

Las sanciones no se aplicarán hasta la publicación del decreto que firmará la Delegada de Medio Ambiente y Movilidad en funciones Marta Higueras.