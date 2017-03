Una boda adelantada, una 'falsa alarma'... las anécdotas de la Lotería de Navidad

Millones de euros repartidos, miles de sueños cumplidos... y un sinfín de anécdotas para contar y recordar. El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad nos trae cada año tantas curiosidades como premios, y esta edición no ha sido la excepción. Historias humanas de los protagonistas de un día con un denominador común: la ilusión. Algunas nos emocionan, otras nos hacen reír, pero todas ayudan a reforzar la magia y la emoción de este 22 de diciembre.

Mónica ha conocido de primera mano lo que se siente al ser una de las afortunadas del sorteo... solo durante unos segundos. Nada más sonar el 52.215, el cuarto premio dotado con 200.000 euros, esta vendedora de lotería de la Puerta del Sol ha saltado de alegría al creer que le había tocado el premio, pero al final se ha quedado en una falsa alarma. Ella pensaba que había repartido "mucho, mucho" por su barrio madrileño, Antón Martín, donde compró los décimos de un número parecido que ha revendido en la Puerta del Sol.

Nerviosa y emocionada, Mónica se ha visto enseguida acorralada por las cámaras:"¡Qué agobio, qué agobio, pero si parezco la Pantoja!", repetía. Al comprobar el número ha llegado el disgusto: todo había sido un error y finalmente no le ha tocado.

Donde sí han podido celebrar el premio ha sido en la residencia de ancianos Mirador Berà, de Roda de Berà (Tarragona), donde varias empleadas han comprado una parte del segundo premio, el 12.775. Según ha explicado la propietaria de la administración de lotería de esta población, Anna Caballero, ha sido "una casualidad" la venta del número premiado, porque nadie lo había pedido por lo que se ha vendido todo en ventanilla.

Casualidad o no, casi todas las trabajadoras de la residencia cuentan con algún décimo o participación del número 12.775, agraciado con este segundo premio, e incluso alguno de los usuarios de la residencia podría haberse quedado con algún décimo. La mayoría aún no sabe a qué dedicará el importe del premio, pero Mari Cruz lo tiene claro: el viernes pasado, su novio le pedía matrimonio, pero no tenían presupuesto para pasar por el altar tan pronto como querían. Con el premio, podrán celebrar una boda adelantada y 'por todo lo alto'.

Historias de amor y otras muy conmovedoras, como la de Antonio, en Alcorcón, que hoy ha sido agraciado con el cuarto premio... pero ayer "le tocó el Gordo", como él mismo ha contado a La mañana de la 1. Antonio padecía un grave cáncer, imposible de operar, y este lunes recibía la noticia de que está completamente curado. La suerte le ha acompañado también el martes, con una serie completa del 52.215 en la mano.

La serie Juego de tronos se ha convertido en el amuleto de la suerte de Osuna, en Sevilla, que celebra hoy una racha inmejorable. Este municipio de la comarca de la Campiña acogió en 2014 el rodaje de diferentes secuencias de la quinta temporada de la famosa serie de televisión Juego de Tronos. Ahora, la suerte ha aterrizado en Osuna, donde han sido vendidos unos 800 décimos del número 12.775, el segundo premio del Sorteo, y por tanto se han repartido cerca de cien millones de euros.

La alcaldesa, Rosario Andújar, ha celebrado la "racha" que vive el municipio: "Son unos momentos importantes para Osuna. Momentos de apertura, de avance, alegría y bienestar. Ojalá no acabe esta racha", ha manifestado a Europa Press Rosario Andújar, quien explica que los cerca de 800 décimos vendidos en Osuna del número 12.775, cada uno de ellos con un premio de 125.000 euros, están "muy repartidos". "Le ha tocado a muchísimas personas", ha dicho admitiendo que ella misma es una de las personas agraciadas. "Yo todos los años compro un décimo a la hermandad", ha dicho la alcaldesa de Osuna reconociendo que ella misma es una de las personas agraciadas y que está "contentísima".

Y muchos de los momentos más curiosos y divertidos se han vivido en el propio Teatro Real de Madrid, donde los más atrevidos han acudido disfrazados para la ocasión, como Manuela, que se ha animado con un traje de bombo de lotería al que no le faltaba detalle, el complemento ideal para acompañar a la emoción del reparto de premios. Nervios también entre los niños de San Ildefonso, indiscutibles protagonistas del día. Al cantarse el cuarto premio se ha producido una pequeña confusión: pese a que el número agraciado era el 943 y así ha sido transmitido al jurado, en el momento de presentarlo al público presente en el Teatro Real de Madrid, una de las niñas ha cantado por error el 9.043. Y en pleno sorteo, a uno de los niños se le escapaba de las manos una de las bolas, rodando por el suelo. Tras buscarla rápidamente, ha indicado dónde se encontraba a su compañera, que se encargaba de recogerla. El público, comprensivo, ha estallado en aplausos para animar a los niños, que no han tardado en retenerse y continuar repartiendo premios... e ilusión.