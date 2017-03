El Rey se interesa por el estado de salud de Rajoy tras la agresión que sufrió en Pontevedra

El Rey Felipe VI se puso en la tarde de este miércoles en contacto con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para interesarse por su estado tras haber sido agredido por un joven durante un paseo electoral en Pontevedra.

Todos los partidos políticos han condenado esta agresión y muchos líderes se han puesto en contacto con el presidente del Partido Popular para mostrar su rechazo a lo que le ha sucedido.

Así, el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó a Mariano Rajoy y, aunque no pudo hablar con él personalmente, le dejó un mensaje transmitiéndole la condena tanto en su nombre como en el del partido que dirige.

El candidato de IU, Alberto Garzón, ha remitido un escrito a Mariano Rajoy para mostrarle su "solidaridad" e interesarse por su estado físico. Asimismo, ha rechazado "tajantemente" que se puedan producir actuaciones de este tipo hacia ningún candidato y ha abogado por una política respetuosa.

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, también se ha solidarizado con el presidente: "Le he enviado un mensaje para condenar ese ataque, darle ánimos y desearle que se recupere si ha sufrido daños. Me ha contestado a los pocos minutos y me ha dicho que estaba bien, que muchas gracias y un abrazo", ha declarado.

El resto de líderes también han mostrado su repulsa al incidente y han enviado públicamente o en privado mensajes de ánimo a Mariano Rajoy.

Mariano Rajoy ha agradecido las muestras de solidaridad que está recibiendo tras el puñetazo que le ha dado un joven en Pontevedra, ha confirmado que se encuentra "bien" y ha pedido que se desvincule la agresión de la campaña electoral que sigue su curso para las elecciones generales que tendrán lugar el próximo domingo.

"Agradezco de corazón las muestras de afecto y solidaridad que me estáis haciendo llegar esta tarde. Sigamos trabajando", dijo en Twitter tras el incidente. Después, se trasladó a A Coruña donde intervino en un mitin sin gafas, ya que el puñetazo que recibió hizo que las suyas cayeran al suelo y se rompieran.

En la mañana del jueves, Rajoy difundió desde Barcelona, donde se encuentra, un vídeo en su cuenta de Twitter en el que se le ve caminando en la cinta de correr con el mensaje "Seguimos avanzando".

Un chico de 17 años agredió en la tarde del miércoles al candidato del PP a la reelección cuando paseaba junto a la Capilla de la Peregrina, en una céntrica plaza pontevedresa. Estaba rodeado de vecinos, saludando a niños y haciéndose fotografías cuando recibió el golpe del joven, que fue inmediatamente detenido por los agentes de seguridad.

Tras la agresión, el jefe del Ejecutivo fue atendido por su médico personal y solo necesitó que le aplicaran una pomada en la cara.

Según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, Rajoy no tiene previsto denunciar a su agresor.