Mad Max, la mejor película del 2015 para la Asociación de Críticos Online

La película protagonizada por Tom Hardy y Charlize Theron se ha llevado a casa en total cuatro premios. Los 254 miembros de 22 países que forman el jurado también han premiado al director de Mad Max, George Miller como mejor director, además de llevarse los galardones a mejor edición y fotografía.

Con tres estatuillas le sigue la película Carol, que se ha hecho con el premio a Mejor actriz (Cate Blanchett), Mejor Actriz de Reparto (Rooney Mara) y Mejor guión adaptado. El galardón a Mejor actor ha sido para Michael Fassbender por su interpretación de Steve Jobs en el biopic del creador de Apple. Oscar Isaac ha recogido el premio a Mejor Actor de Reparto por Ex Machina y el galardón a Mejor guión original ha recaído en Spotlight.

La cinta taiwanesa The Assassin se ha alzado en la categoría de mejor película de habla no inglesa, mientras que The look of silence y Del Revés (Inside Out) se han hecho con el premio a mejor documental y mejor película animada respectivamente.

Mejor película, por tercera vez

Esta cuarta entrega de Mad Max tiene en su haber ya cinco premios. La Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI) también la eligió como mejor película del año en la última edición del Festival de San Sebastián, al igual que la National Board or Review (NBR). Por su parte los Críticos de Los Ángeles le otorgaron el premio a mejor director, fotografía y diseño de producción.

En cuanto a las nominaciones, Mad Max: Furia en la carretera acumula ya siete candidaturas. En los Globos de Oro opta a hacerse con el galardón de mejor película drama y director, mientras que en los Satellite Awards cuenta con cuatro nominaciones incluyendo Mejor fotografía y sonido. En los premios que concede el Sindicato de Actores (SGA) está nominada al galardón de Mejores especialistas de acción.

Veremos si amplía esta cuenta en la gran cita del año, los Oscar de la Academia de Hollywood que darán a conocer su lista de nominados el 14 de enero del próximo año de cara a la gala que tendrá lugar el 28 de febrero.