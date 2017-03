Organizaciones de Comercio Justo lanzan #MejorconComercioJusto por un consumo responsable en estas fiestas

Estos productos garantizan que se han elaborado en condiciones de trabajo dignas, con igualdad entre hombres y mujeres y que no ha habido explotación laboral infantil. Además, el Comercio Justo asegura la protección del medio ambiente, según recuerdan en un comunicado.

Así, optar por el Comercio Justo supone no sólo elegir productos de calidad, sino también apostar por un modelo económico y social basado en el respeto a los Derechos Humanos y el medio ambiente. En el Comercio Justo, los trabajadores reciben un salario digno, desarrollan su actividad en condiciones adecuadas que no ponen en peligro su salud y no se produce explotación laboral infantil, sin que los procesos de elaboración dañen la tierra ni el entorno natural.

Con el fin de transmitir estos mensaje a los consumidores, las organizaciones de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) han puesto en marcha un concurso de selfies #MejorconComercioJusto, en el que se premiará a la fotografía más votada en las redes sociales y que muestre que su protagonista ha elegido Comercio Justo para celebrar estas fiestas, como alternativa de consumo responsable.

El plazo para participar acaba el 31 de diciembre y el ganador recibirá una cesta de productos de Comercio Justo valorada en 200 euros. Las bases completas se encuentran en www.comerciojusto.org.