Harry Potter llegará al parque Universal Studios Hollywood en abril

El parque decidió iluminar el castillo de Hogwarts para la ocasión y celebrar así el final de los cinco años que ha requerido la construcción y puesta a punto de la nueva instalación, explicó la organización en un comunicado.

Desde los techos recubiertos de nieve y las calles empedradas que caracterizan al fantástico universo de Hogsmeade, "The Wizarding World of Harry Potter" promete transportar a los visitantes de todas las edades a los icónicos lugares que describen las páginas de Rowling y que han sido adaptados en las ocho películas de la saga cinematográfica.

Los filmes han generado unos 8.000 millones de dólares en la taquilla mundial.

Además de poder recorrer las calles de Hogsmeade, "The Wizarding World of Harry Potter" incluirá la atracción "Harry Potter and the Forbidden Journey" -una aventura en 3D inspirada en el juego "Quidditch"- y la montaña rusa al aire libre para toda la familia "Flight of the Hippogrifft".

Stuart Craig, encargado del diseño de producción de las ocho cintas de "Harry Potter" y de las atracciones de "Wizarding World" en los parques de Orlando (Florida, EE.UU.) y Osaka (Japón), indicó que esta nueva versión en Los Ángeles es la más completa hasta la fecha.

"El estreno en Hollywood será el último gran test. Es el hogar de la magia del cine. Aquí se sabe perfectamente lo que hace falta para estar a la altura y los visitantes serán nuestros críticos más informados", resaltó Craig.