Paz Battaner, elegida para ocupar la silla 's' de la RAE

La lexicógrafa María Paz Battaner se ha mostrado feliz por el "honor" y la "oportunidad" que supone para ella haber sido elegida por la Real Academia Española (RAE) para ocupar la silla 's', convirtiéndose en la octava mujer con una plaza en esta institución en la actualidad.

En conversación telefónica desde Chile con Europa Press, Battaner -que reside en Barcelona- se ha referido a las dificultades de la mujer para acceder a puestos de responsabilidad en profesiones vinculadas a la universidad o en la dirección de empresas. "El paso definitivo cuesta más", ha dicho, refiriéndose concretamente al papel de la mujer en política: "Estamos más próximos de tener una mujer presidente".

La nueva académica ha reconocido que es necesario "un cambio de mirada" en temas de igualdad, "y no solo dentro de la RAE". Según ella, unas veces es la propia mujer la que no propone estar en puestos de responsabilidad y otras, sin embargo, es el entorno quien imposibilita esto. No obstante, ha rechazado que exista un reparto al 50% entre hombres y mujeres en instituciones como la RAE: "El equilibrio por sí no es positivo".

Battaner ha explicado que se tomará "con calma" la redacción de su discurso de ingreso en la RAE, un texto del que ha dicho que no puede adelantar nada. La lexicógrafa se ha definido como una mujer muy trabajadora. En su opinión, la Academia es "un cuerpo en el que se trabaja de manera corporativa", de ahí que su aportación, ha señalado, dependa de la propia "dinámica" de la institución.

Paz Battaner es la undécima mujer elegida miembro de la RAE. La primera fue Carmen Conde, quien ingresó en 1979. La siguieron Elena Quiroga, Ana María Matute, Carmen Iglesias, Margarita Salas, Soledad Puértolas, Inés Fernández-Ordóñez, Carme Riera, Aurora Egido y Clara Janés.