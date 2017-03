La Fundación máshumano entrega sus X Premios Jóvenes Emprendedores el próximo 10 de diciembre Los 15 proyectos finalistas han superado su fase de formación y el fallo se conocerá en un acto que tendrá lugar en el Campus Google Madrid.

Más de 170 proyectos se registraron en la convocatoria de la X edición del Premio Jóvenes Emprendedores, de entre los que se eligieron 15 finalistas que han pasado por un periodo de dos meses de formación.

Ahora llega el momento de elegir al ganador y para ello todos los asistentes al acto que tendrá lugar en el Campus Google podrán formar parte del jurado y votar por el que, a su juicio, es el más interesante.

Antes de la entrega de premios, tendrá lugar una jornada de trabajo en la que los fundadores de la empresa GIGIGO expondrán su experiencia y Sofía Benjumea (Campus Google) hablará sobre qué tipo de emprendedores busca Spain Startup. Cómo llegar al mercado internacional -a cargo de Verónica Respaldiza (IBM)- o por qué El Corte Inglés busca emprendedores con nuevas ideas (una intervención a cargo de Pablo Tauroni).

Finalmente se abordará qué buscan los medios de comunicación (por Montse Mateos redactora del diario Expansión) y qué buscan las empresas de los jóvenes, una ponencia a cargo de Stephanie Zweifel, directora de Emprensas de la Fundación máshumano.

- RELACIONADO: Apoyo a los jóvenes en la creación de empresas socialmente responsables para que sus ideas triunfen

El Premio Jóvenes Emprendedores, promovido por la Fundación máshumano y el INJUVE, celebra este año su décima edición, con el apoyo y la colaboración de importantes empresas e instituciones: el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, IBM, El Corte Inglés, Bankinter, Enisa, Arrabe Integra, la revista ¡Hola!, Corresponsables, Lucanía Gestión, la Universidad Francisco de Vitoria, Pangea, el programa Think Big Jóvenes de Fundación Telefónica, Help Up y ULTD Spain.

La Fundación máshumano tiene como misión "humanizar la empresa y la sociedad para que las personas logren su desarrollo personal, familiar y profesional", trabajando con objetivo de influir y transformar la empresa y la sociedad, presentando propuestas de cambio y apoyando aquellas iniciativas, públicas y privadas, que defiendan un modelo de sociedad más humana en la que se respete y valore a cada persona.

* Usa las teclas derecha e izquierda para navegar por las fotos en la página