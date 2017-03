El 72 por ciento de los españoles cree que su pensión será insuficiente, pero sólo un 28 por ciento tiene un plan privado

Entre las causas que se alegan para explicar la contratación de un plan privado, el 43% de los ciudadanos señala que lo ha hecho para asegurarse una pensión en el futuro, el 20% para obtener ventajas fiscales y el 16% por recomendación de terceros.

A la hora de gestionar su plan, el 41% utiliza la web de la entidad financiera como principal canal de relación con el banco, mientras que el 12% realiza sus gestiones a través de la aplicación móvil de la entidad.

Entre los que aún no tienen un plan de pensiones, un tercio tiene intención de contratarlo en el futuro y, de éstos, el 47% quiere hacerlos en los próximos cinco años. El 85% tiene entre 25 y 45 años.

No se ahorra porque no se tiene.

Por otro lado, no tener capacidad de ahorro o sentirse joven son los principales motivos por los que más de la mitad de los encuestados no cuentan con un plan de pensiones.

Concretamente, el 38% de los españoles dice que la incapacidad de ahorrar es el principal motivo para no contratar un plan de pensiones, mientras que un 20% coloca en primer lugar su edad. En este sentido, el 52% de los que contratan un plan privado lo ha hecho con 35 años o más.

A ello se suma el desconocimiento de estos productos de ahorro tanto en lo relacionado con comisiones, rentabilidad o traspasos, como en lo que tiene que ver con la nueva legislación. Además, cuando se habla de recuperar la inversión, sólo el 12% de los españoles sabe que puede rescatar su plan a los 10 años.

Desconocimiento del producto.

El informe señala también que un porcentaje elevado de los encuestados sigue sin conocer las características que ofrecen los productos privados de ahorro.

Los datos revelan que el 36% de los españoles piensa que los planes de pensiones no tienen comisiones. Además, tres de cada diez cree que no ofrecen ventajas fiscales.

Incluso entre los españoles que tienen contratado un plan de pensiones, el 37% cree que no le cobran comisiones y el 77% no sabe cuánto se ha ahorrado en ventajas fiscales. A ello se suma que el 30% no sabe qué tipo de plan ha contratado ni el importe medio que tiene acumulado.