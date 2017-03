Simple Plan presentarán nuevo disco en Madrid, Bilbao y Barcelona

Este 'Taking one for the team tour' comenzará el 24 de febrero en Madrid (Sala Vistalegre) y tendrá otras dos paradas en España, el día 26 en Bilbao (Santana 27) y el 27 en Barcelona (Sant Jordi Club).

Las entradas para estos tres conciertos se podrán comprar a partir del 4 de diciembre. Los artistas invitados serán Ghost Town.

Cinco años después de 'Get your heart on!' (2011), la banda capitaneada por Pierre Bouvier publicará nuevo disco el 19 de febrero con el título de Taking one for the team.