Los diputados franceses votan masivamente continuar los bombardeos en Siria

La prolongación de esas operaciones en Siria, que comenzaron en septiembre, fue aprobada por 515 diputados, mientras que sólo 4 se pronunciaron en contra y una decena (del Partido de la Izquierda) se abstuvieron.

El primer ministro, el socialista Manuel Valls, explicó que Francia ha intensificado sus bombardeos de posiciones de la organización terrorista desde los atentados de París del pasado día 13, que se han ampliado los objetivos, y que así se han llevado a cabo ocho ataques en Al Raqa, la que se considera su capital en Siria.

Valls hizo un llamamiento para la constitución de un "frente mundial" contra el EI que debe "aportar todo su apoyo" a los que lo combaten, y en particular "a los kurdos" y a "la oposición siria moderada".

Al descartar el envío de tropas terrestres francesas, insistió en la idea de que los ataques con sus cazas deben apoyarse en operaciones terrestres que "sólo pueden ser dirigidas por las fuerzas insurgentes locales, incluidos los kurdos, y reforzadas eventualmente por los ejércitos suníes de la región".

En vísperas de la visita mañana a Moscú del presidente francés, François Hollande, para entrevistarse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, Valls dejó claro que la coordinación con los rusos en los bombardeos del EI es "importante" pero tiene sus límites.

"No debe haber ningún equívoco posible en cuanto a los objetivos, que deben ser únicamente la destrucción del EI", avisó, para explicar que "hasta ahora lo esencial de los ataques rusos no iba dirigido contra el EI" sino contra la oposición al presidente sirio, Bachar al Asad.

"En contra de lo que algunos pretenden -añadió-, el régimen sirio no puede ser un socio en ningún caso. No se puede ni contemplar la cooperación antiterrorista con ese régimen, que utiliza el terror" y su presidente "Bachar al Asad no podrá encarnar el futuro".

Y en respuesta a algunos parlamentarios que han ido a Damasco para hablar con Al Asad y sostienen que sus servicios secretos podrían prestar ayuda en la persecución de yihadistas en Francia, el primer ministro aseguró que "el régimen sirio nunca ha dado muestras hasta ahora de una voluntad sincera de cooperación en materia antiterrorista".

Valls, por otro lado, reclamó a los europeos una mayor implicación en las operaciones militares contra el EI: "Deben asumir su responsabilidad, una responsabilidad histórica".

Recordó que los terroristas no conocen fronteras, que golpean sin distinción ahora en París, Bruselas o Copenhague, como en el pasado lo habían hecho "en Madrid o en Londres".

"Es por tanto Europa en su conjunto -dijo- la que debe movilizarse. Ningún país puede creerse al abrigo y al margen de este combate".

El primer ministro francés recordó que el Reino Unido, Holanda, Bélgica y Dinamarca ya participan en la coalición contra el EI en Irak, y avanzó: "tal vez necesitaremos a Europa mañana en Libia" porque "esa parte del norte de África podría convertirse en un nuevo refugio de los terroristas del EI a nuestras puertas".

Valls se felicitó por la decisión de Alemania, que ha anunciado el envío a Mali de 650 militares para respaldar a las tropas que tiene desplegadas allí Francia.