El Rey Felipe apela a la unidad y la rotundidad de Europa para actuar contra el terror

Durante el acto el Rey no dudó en destacar la difícil situación que está viviendo Europa y pidió una "reacción unida y firme contra el terror que busca destruir nuestras libertades".

Los Reyes acudieron como anfitriones al encuentro al que también asistieron el ex presidente Felipe González, el ex comisario europeo Joaquín Almunia y ex ministros socialistas como Carlos Solchaga o Tomás de la Cuadra-Salcedo, junto al secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, además de numerosos medios de comunicación.

Durante su discurso, el Rey insistió en apelar al espíritu de unidad europea ante "el reto de terror que busca destruir nuestras libertades" y dijo que Europa tiene que reaccionar de manera "firme" ante el fenómeno del terrorismo y que que sus ciudadanos ya han dejado claro que "quiere ser una".

Sin duda tanto Felipe como Letizia se han volcado desde el primer momento con el terrorismo y es que tras conocer la noticia de los atentados en París, no dudaron en mostrar las condolencias a todas las familias de los fallecidos.

Durante todo el acto la Reina Letizia se mostró muy atenta a todos los discursos, incluso intercambió algunas opiniones con sus compañeros de mesa. Para la ocasión Doña Letizia eligió un look muy apropiado y muy favorecedor que ya había utilizado en otras ocasiones como fue en su viaje a Asturias para asistir al Auditorio Príncipe Felipe donde disfrutaron de un concierto de música clásica. Se trata de un vestido abrigo esmoquin en seda negra diseñado por Felipe Varela. Para completar su estilismo optó por unas medias oscuras y unos stilettos en el mismo color.