Alfombras caleidoscópicas: el arte decorativo más impresionante Creíamos haberlo visto todo, pero nos equivocábamos. Suzan Drummen ha conseguido dejarnos con la boca abierta.

Esta artista holandesa utiliza miles de diminutos cristales y otros objetos brillantes para crear instalaciones decorativas que son visualmente espectaculares. Sus diseños, que se asemejan a los textiles y a los caleidoscopios, se colocan en paredes, techos o suelos. Sorprendentemente, su autora no sigue un plan para cada una de sus creaciones. “Nunca tengo un plan. Cada lugar me guía. Compruebo la luz, el camino que siguen los visitantes, los colores, la altura... de cada uno de los sitios. En realidad toda la atmósfera me guía. Cada espacio requiere de algo y la instalación va creciendo poco a poco”, cuenta Suzan a Irenbrination. ¿Su objetivo? Sorprender al espectador.

“A una distancia, cada instalación parece clara y ordenada, pero si uno se fija con detenimiento, la visión se desorienta por los muchos detalles y estímulos visuales. Ese momento, el de ser o no capaz de verlo todo claramente, se explora una y otra vez. Es un reto a la percepción visual”. Suzan utiliza pins para fijar los cristales, el metal cromado, las piedras preciosas, los espejos y el vidrio óptico que forman sus creaciones, pero estas pueden extenderse y moverse libremente en el suelo.

Foto: Facebook @SuzanDrummenVisualArtist

Ampliar imagen Foto: Facebook @SuzanDrummenVisualArtist